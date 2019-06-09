有「長腿姊姊」的女星熊海靈，61歲的她去年10月在臉書宣告引退，然為「人氣王」韓國瑜決定再度現身公開場合，等同為其復出，挺韓到底，被外界視為「死忠韓粉」，而韓國瑜昨(6/8)赴花蓮為2020總統大選造勢，熊海靈也情意相隨，自掏腰包相隨，她不僅貼出現場認證照，還藉機嗆蔡英文跟民進黨，酸度破表！

熊海靈臉書po文。(翻攝自熊海靈臉書)

熊海靈挺韓國瑜到底，即使無法買到跟朋友同一班列車的車票，仍堅持赴花蓮參與造勢活動，一路折騰到半夜12點才回到台北，只為一個目的「就是要把韓國瑜送進總統府」，她也在臉書貼出多張現場照片，表示在花蓮看到韓國瑜敢言、有擔當並勇於說出人民心聲的一面，呼籲眾人支持韓國瑜。

而熊海靈也藉此機會開轟，抱怨這3年多來受夠民進黨，呼籲「一定要團結才會贏，2020年絕對不能輸要拉下民進黨，台灣才有未來」，甚至將矛頭指向現任總統蔡英文，嗆聲：「我們不要不承認中華民國國號、不拿國旗、不唱國歌的總統」。

(中時電子報)