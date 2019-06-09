高雄市長韓國瑜前進花蓮造勢，韓粉「香腸瀑布」也跟著韓國瑜重現後山。（范振和攝）

高雄市長韓國瑜8日花蓮造勢破10萬人，跟著韓流走的「國瑜夜市」也跟著大發利市，鴻海董事長郭台銘卻酸高雄香腸運到花蓮，沒有考慮運輸成本。攤商說，郭董只看到東部成本高，但是韓國瑜卻是看見後山交通的不便，感嘆郭離庶民越來越遠。

韓國瑜8日前進東台灣造勢，人數創下花蓮史上紀錄，死忠韓粉李錦章、王玲玲夫妻漏夜從台南開貨車載2000多條香腸到場，「香腸瀑布」被熱情韓粉以新台幣下架，雖然香腸烤到手軟，一夜未闔眼仍笑得合不攏嘴，直呼「生意真的很好！」

不過郭台銘昨卻大談「香腸成本論」，反問韓粉攤商「有沒有算出運輸成本？」、「怎不買當地素材促進當地經濟？」對此，李錦章說，他原本也想在當地叫貨，也讓花蓮攤商受惠，但郭董可能不知道東部運輸成本較高，同樣1斤的原料要160元，整整比台南貴了75％，實在買不下手。

李錦章指出，現在經濟並不好，攤商只求能養家糊口，只要哪裡有人潮就是有錢潮，不然誰願意犧牲睡眠、翻山越嶺、餐風露宿到後山做生意，感謝花蓮熱情韓粉，活動前一晚不到7點半就賣完了，連忙追加2000條從南迴公路趕來支援，兩天賺了6萬元。

李錦章說，庶民出身的韓國瑜看見後山長期被忽視，特地選在花蓮造勢，藉此讓東部交通不便被外界看到，感動像他這樣的攤商從去年自韓競選市長開始，場場到場，一路情義挺韓到底，就是希望挺一個人民的希望和未來，這種挺韓心意也不是成本能估算。

李錦章說，他一直很尊敬郭董從黑手做起，對於郭從批博士雞排「浪費教育資源」到改口「當初有眼不識泰山」，到現在香腸成本論，讓他感覺郭漸漸離庶民百姓有點遠，希望他能多到基層聊聊了解百姓的苦，和庶民站再一起，思考如何把台灣經濟振興起來。

(中時 )