桃園市空服員職業工會取得合法罷工權，不排除在24日前發動罷工，為避免罷工波及旅客，交通部已針對可能影響的航線，協調其他航空公司協助疏運，各航空站也就大量旅客滯留機場情況先行演練。然而，空服員工會竟發表聲明，反指交通部協調疏運是「卸除資方壓力」，怒批交通部是助長長榮強硬、幫長榮擦屁股。

交通部表示，身為航空業主管機關，有責任保障旅客權益，目前已成立應變小組，督促長榮航空及協調有關單位擬妥應變計畫及因應方案，迄今已開過4次應變小組會議。

交通部民航局日前已召開3次會議，協調國防部、交通部航港局、觀光局、華航、立榮、華信等相關航空公司，針對可能的罷工情形妥善因應，並應於網站上適當揭露罷工相關進程及航班異動之處理原則，以確保消費者權益。

交通部指出，針對罷工對國內航線運能可能造成影響部分，已協調其他航空公司協助，將視情啟動ABC疏運應變計畫，由航港局協調海運業者加開船班、國防部調派軍機協助支援、觀光局協助轉知旅行社。各航空站並就大量旅客滯留機場情況演練，同時協調航警局協助於罷工期間維持機場旅客秩序，務將罷工事件對旅客之影響降至最低。

交通部大動作，只為降低旅客權益衝擊，然而，空服員工會認為，目前長榮勞資協商是否順利都還不確定，交通部卻急著為長榮疏運卸除壓力，且傾國家之力、納稅人之資源解決長榮難題，甚至調派軍機「為私人企業擦屁股」，批交通部是「助長長榮強硬」，直說「還認為公會不該爭取禁搭便車？」

長榮表示，現已進行相關的應變規劃，若罷工將會成立緊急應變小組，統籌人力盤點、航班調度以及旅客輸運規劃，並於第一時間在機場、官網、手機APP公告受影響之航班資訊，設立專屬網頁，提供最新的航班異動以及相關作業辦法。在旅客疏運方面，將會盡全力協調簽轉外家航空，讓旅客儘早抵達目的地，對於自行取消或變更行程的旅客，也會提供退票及改票免收手續費之服務。

大日月潭觀光協會理事長陳明賢表示，工會有合法罷工的權利，人民也有免於恐懼的權利，別再把人民當作恐嚇資方的工具，太惡劣了。若交通部沒有協助疏運旅客那才是失職，助紂為虐。

(中時 )