台江社區音樂會由在地樂團及學校藝文社團接力聯演。（洪榮志攝）

台南市安南區海尾朝皇宮、台南社大台江分校推動的大廟興學10個音樂舞蹈班級社團，結合14所在地高國中小學藝文社團，聯合接力演出長達1個月的台江文化季。其中，重頭戲的台江藝文社團博覽會及台江社區音樂會9日登場，現場老中青三代及多所學校藝文社團接力聯演，人潮擠爆台江埕。

社大台江分校表示，台南市安南區海尾朝皇宮、台南社大台江分校推動大廟興學，今年已邁入第13年。大廟興學運動結合台江十六寮大廟，開辦一村一廟一樂團課程，振興台江子弟戲曲文化，培育更多的音樂實踐社群，多年來分赴各大廟口，策辦大殿音樂會、跨年迎新音樂會，希望藏音樂藝文於在地的日常生活、信仰中心及在地人心。

社大台江分校還說，如今大廟興學催生的台江文化中心終於落成，為鼓勵鄉親走出戶外一起來台江文化中心的台江埕賞樂，特別在第十屆台江文化季策辦台江埕夏夜音樂沙龍，包括薩克斯風、洞簫、二胡、現代舞、吉他等10個班級社團接力演出，希望讓老中青三代鄉親體驗家鄉第一座文化中心的台江新文化生活。

此外，為落實大廟興學的公民參與精神，還培訓10位台江高國中小學的青少年主持人，共同主持台江文化季節目，讓台江文化季成為在地青少年的青春發聲台。

許同學也指出，參與台江藝文社團博覽會可以體驗到很多學校學不到的課程，像是海東國小的機器人、肚皮舞、南管等；尤其，還有一個特別的攤位，展示著台江生態的動物和昆蟲標本，如青蛙和蛇等。對於台江文化中心期待能吸引更多同年級的學生前來表演，呈現活潑熱鬧的氣氛，讓學校社團嘻哈、舞蹈等一起來表演。

(中時 )