美國著名直升機公司，也是黑鷹直升機(Blackhawk)的製造商塞考斯基(Sikorsky Aircraft)表示，他們將要把早期的UH-60A黑鷹直升機改造成無人機，能夠做為訓練或是其他特別用途。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，1978年，第一架UH-60A直升機問世，成為繼UH-1之後，第二種通用運輸直升機。這款以美國原住民索克族(Sauk)領袖「黑鷹」為名的直升機，表現極為傑出的飛行性能與使用彈性，過去40年來，成為最受歡迎的前線通用直升機，參與美軍格瑞納達行動、巴拿馬行動、伊拉克戰爭、索馬里亞戰爭、巴爾幹半島戰爭、阿富汗戰爭，以及整個中東地區。

「黑鷹」並且有各式各樣的改裝型，包括反潛版的SH-60海鷹、特戰版的MH-60特戰鷹、救援用的HH-60舖路鷹等等。它的民用型S-70也同樣受暢銷，使用國在20國以上，全球產量突破4000架。

Sikorsky Black Hawk First Flight Using Newest Fly-By-Wire Technology

最早期版的UH-60A大多被新的後續版本取代，使得現在塞考斯基手上有不少架舊款UH-60A。因此塞廠的技術部門，打算引進全數位飛行控制系統，這種電傳操縱系統改裝套件，可以完全取代了原本的機械飛行控制裝置，能將UH-60A改成無人機。5月29日開始進行測試飛行，希望在2020年實現零飛行員的目標。

塞廠創新副總裁查爾斯-馮‧波伊坦(Chris Van Buiten)說：「這項技術為現有、與未來的直升機，帶來了全新的安全性、可靠性和潛力。我們希望將過去的機械控制直升機，改造成具有電傳操縱系統的新直升機，這也是一次新的學習。」

塞場也與DARPA合作研發自動駕駛系統計劃（ALIAS），就是一種人工智慧系統的副駕駛，向正駕駛提出最佳決策模式建議，可能在未來，能夠實現無人駕駛的遠景。

(中時電子報)