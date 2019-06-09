◎蔡英文初選若選輸 扁：誰能保證有什麼變數？

民進黨昨舉行總統初選政見會，並將在明天開始進行為期4天的電話民調，蔡賴相爭引發外界關注。不過前總統陳水扁認為，台灣的選舉辯論好壞無關輸贏，如去年高雄市長辯論，陳其邁比韓國瑜強得多，但當選的卻是韓國瑜。他也提及，雖然民進黨主席卓榮泰一再宣示不可能通過霸王條款，卻仍在5月29日通過修改初選辦法，「有誰能保證現任總統一旦輸掉初選會有什麼變數？」

◎英首相大熱門強森 嗆拒付歐盟分手費

英國首相梅伊辭去保守黨黨魁，一場激烈競爭正如火如荼進行。首相大熱門-前外相強森表示，如果歐盟未能提出讓英國脫歐的更好條件，英國就不應向歐盟支付390億英鎊的「分手費」。

◎ 外企配合美禁售關鍵技術 陸：將面臨嚴重後果

美國《紐約時報》周六（8日）引述消息人士披露，北京政府官員上周召集美國的微軟（Microsoft）、戴爾（Dell）、韓國三星（Samsung）等大型科技企業高層開會，警告企業如果配合川普政府對中國企業實施禁售關鍵技術的命令，或面臨可怕的後果。

◎今年最長梅雨周二抵達 嚴防致災性降雨

今（9）日是端午節連假最後一天，明起受到鋒面前緣及西南風逐漸增強影響，西半部將轉為大雨或豪雨天氣。周二（11日）起鋒面抵達台灣上空，搭配西南氣流不斷移入，全台皆可能出現大雨，西半部局部地區可能有豪雨等級以上降雨。此道鋒面滯留時間較今年前幾波來得長，氣象專家吳德榮亦示警，「有帶來致災性大量降水的潛勢」。

更多新聞請看中時電子報

(中時電子報)