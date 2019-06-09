陸上龍舟競賽共吸引16個社區組隊參加，並開放現場報名，彰化縣長王惠美(中)代表鳴槍，由主辦的福興鄉公所與多名縣議員組隊進行示範表演賽。（謝瓊雲攝）

台灣玻璃館9日上午有場別開生面的陸上龍舟競賽，吸引16個社區齊聚較勁，參賽選手使勁划漿，龍舟卻不聽話乖乖向前滑，搞笑又逗趣，歡笑聲不斷。（謝瓊雲攝）

鹿港慶端陽別出心裁，9日上午全縣10多個社區，齊聚台灣玻璃館陸上龍舟賽，精美華麗的特製龍舟一出場就吸睛，哨音一響就拚命在柏油路面賽道上，以各種姿勢使勁奮力操槳向前划，還有人跳船直接用推的，現場笑料百出、歡笑聲不斷。

端午連假最後一天，鹿港熱鬧滾滾，除了有盛大的魯班公宴祭典，彰化縣政府更首度與福興鄉公所合作，舉辦成人陸上龍舟競賽，由各鄉鎮市社區自行組對自由報名，共有彰化、芬園、花壇、秀水、鹿港、福興、和美、線西，和南彰化溪湖、二林、大城等12鄉鎮、共16個社區踴躍報名。

競賽方式採參賽選手4人一隊，在玻璃館園區30公尺長的賽道上兩兩捉對較勁，由彰化縣長王惠美代表鳴槍，社區啦啦隊們加油聲此起彼落，選手們人手各操持一根船漿，以撐篙方式用力帶動讓龍舟下附掛的四個滾輪往前滑動。

因缺乏事前練習、團隊默契不足，選手們使力方向、力道不一，導致龍舟前進方向歪來斜去；有直接卡在賽道中間動彈不得，也有直接偏離撞向三角錐，有選手最後乾脆直接「跳船」下來用推的，甚至有人用力過猛竟將船漿應聲折斷，選手與觀賽民眾不時傳出陣陣爆笑聲。

王惠美表示，「鹿港慶端陽」緣起於1978年鹿港民俗才藝活動，行銷在地美食、古蹟、人文、工藝及文化等為主，40年來早已成為國內重要節慶活動；特別感謝台明將公司提供富有臺灣生態、文化藝術特色的灣玻璃館場地，及福興鄉公所用心籌畫。今年鹿港夜間燈景將持續到月底，搭配春遊補助，歡迎各地民眾來鹿港住一晚，感受夜間魅力。

(中時 )