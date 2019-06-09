國道3號9日上午發生火燒車，賓士老車僅剩下骨架。（民眾提供）

台中霧峰周姓男子一家三口，9日上午駕著賓士老車要到清水拜拜，行經國道3號北上183.7公里處，引擎蓋突冒白煙，他趕緊將車停靠路肩，3人下車後，車子竟起火陷入火海，所幸無人傷亡。由於該車輛已逾15年車齡，國道警方籲開車族，行車前要確實檢查5油3水才上路。

國道7隊大甲分隊長林志鴻表示，霧峰35歲周姓男子9日上午駕駛2003年出產的賓士車，載著2名家人要前往清水拜拜，行經國3北上183.7公里處、龍井交流道附近時，他看見車子引擎蓋突然冒煙，嚇得趕緊將車子開往路肩停靠，3人下車查看。

周男向警方表示，下車都還來不及打開引擎蓋，車頭突然竄出火舌，接著整輛車陷入火海，立刻報案求援，所幸3人均無受傷。

由於周男賓士車齡已逾15年，屬於老車，上國道突然無故起火，林志鴻呼籲，行車前要檢查5油3水，包括汽油、引擎機油、變速箱油、煞車油、方向機動力油、引擎冷卻水、雨刷水及電瓶水；車輛若突然冒煙，要立即停靠路肩按下雙黃燈，人下車至護欄外，並在後方擺放三角標誌。

(中時 )