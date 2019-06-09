本週太陽跟金星都落在雙子座，連帶風象星座的水平和天秤都會特別感覺到有信心、有勇氣、有力量，工作事業方面做得特別好，而且桃花運也很強。但有一個比較激烈的天象大家都要注意，那就是水星走到了巨蟹座，且火星在巨蟹跟魔羯座產生了對分的相位，這會讓你在跟比較親近的人相處時，容易因為過去的一些不愉快而發生激烈的爭吵，而且可能都是因為一些雞毛蒜皮的小事而發脾氣。

12星座的各位在9號到15號間，可以去回想一些過去發生的不愉快的事情，找個人傾訴，或者去運動、旅行，找個適合自己的方法好好的釋放一下，釋放過後下禮拜可能就會大幅度地降低這種人際間的激烈衝突哦~

運勢大旺：

●雙子 ♊️ 長袖善舞 桃花走旺

●水瓶 ♒️ 桃花朵朵 注意職場

●雙魚 ♓️ 桃花浪漫 注意朋友圈

●天蠍 ♏️ 海外走旺 注意溝通與交通

運勢平穩：

●金牛 ♉️ 正財運旺 注意人際溝通

●處女 ♍️ 事業發光 注意朋友圈

●射手 ♐️ 合夥好運 注意財務

●獅子 ♌️ 貴人多多 注意職場互動

要注意：

●天秤 ♎️ 海外桃花 協調家庭與事業

●牡羊 ♈️ 受人歡迎 改善家庭氣氛

●魔羯 ♑️ 職場績效佳 伴侶合夥尋求共識

●巨蟹 ♋️ 能量強大 注意伴侶合夥

➤加碼

財運最旺：金牛 ♉️

桃花最旺：雙子 ♓️

事業最旺：處女 ♑️

睿光談星座 2019/06/09~06/15 每週星座運勢

(中時電子報)