苗栗縣政府去年4月起辦理「苗栗縣弱勢家庭微型保險計畫」，強化弱勢族群的經濟保障。5月31日凌晨發生在頭屋鄉惡火造成的傷亡，為縣府開辦以來首件意外身故申請理賠案。

位在頭屋鄉中山街內民宅凌晨凌晨竄出猛烈火舌，47歲徐姓男子逃生不及命喪火場。由於徐男屬低收入戶，徐男母親又得面對未來可能數百萬的賠償費，讓她不知所措，所幸苗栗縣山城救援協會熱心伸出援手，已協助消除火場，而徐男去年也已被納入縣府的為型保險，徐母可領得30萬元理賠金，為縣府開辦為型保險以來，第一件意外身故申請理賠案。

苗栗縣政府社會處長楊文志指出，縣府考量弱勢家庭因經濟壓力問題，無力購買商業型保險，便結合社會資源，與新光人壽慈善基金會合作，辦理苗栗縣弱勢家庭微型保險計畫，縣內低收入戶、中低收入家庭18至65歲且非機構安置及領取身心障礙證明中度以上者可申請。

據統計全縣2679人納保，每人年保費是280元、約75萬元而縣府為便民簡化申請流程，由鄉鎮市公所提報符合資格者，縣府主動納入微型保險，保險期間4月1日至明年3月31日，如發生意外可據以請領「意外身故」及「殘廢保險金」等保險給付最高30萬元。

楊文志表示，縣府盼微型保險配合社會保險及社會救助機制，能強化弱勢族群的經濟保障，以建構健全的社會安全防護網。

(中時 )