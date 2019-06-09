疾管署再度重申「暴露愛滋病毒前預防性投藥(PrEP)要納入健保給付」絕對是錯誤訊息，提醒民眾勿轉傳或散布，反而是「在家愛滋自我篩檢計畫」，提供前3500名網路訂購者附贈保險套與潤滑液是真的消息。

「暴露愛滋病毒前預防性投藥(PrEP)要納入健保給付」的假新聞早在去年8月出現，並遭到疾管署否認，可是誤錯訊息仍被轉發，疾管署副署長莊人祥指出，PrEP為暴露愛滋病毒前預防性投藥，不是健保給付項目，健保僅給付治療愛滋感染者，並不給付PrEP服藥者。

預防性投藥的重要性是可以預防愛滋感染，有效降低新感染數，降低感染後的醫療支出，而PrEP計畫的補助對象為感染者的配偶或伴侶和30歲以下有高風險行為者。

他們都需要經由醫師評估，認為有必要者才可以加入，除了服藥，還有衛教諮詢與個案管理、性病篩檢、藥癮及精神評估，並適時給予戒治或轉介等整合性服務。

在服用PrEP藥物前，醫師會評估民眾的B肝帶原與肝功能情形，再決定是否開立PrEP處方。不過，民眾加入PrEP計畫仍要自費負擔掛號費、診察費、藥事服務費、檢驗費等，並非完全免費。

最近疾管署公布今年參加「在家愛滋自我篩檢計畫」前5個月的2萬5323人次之中，測出170多位陽性反應，陽性率0.7％，而今年前5個月全台愛滋感染有834人、只比去年多1人。

因此，疾管署持續提供篩檢試劑，凡是網路訂購前3500人，將附贈保險套與潤滑液。而且上傳包裝的「試劑編號」照片，可退回200元試劑費用，若到指定機構確認檢驗者，可減免當次就醫的部分負擔。

(中時 )