本月7日，位於西班牙巴賽隆納、遊客必訪的重要景點「聖家堂」（Sagrada Família）在官網宣布，在「違建」137年後，終於獲得官方核發的建造執照。

聖家堂是西班牙建築大師高第（Antoni Gaudí）的畢生力作，於1882年開始動工興建，每年吸引超過450萬遊客參觀，更於2005年被聯合國教科文組織列入世界遺產。

據報導，這座大教堂於1885年首度申請建築許可，但究竟是否有獲得批准，迄今仍找不到相關紀錄。這意味著這座標誌性景點已「非法營運」一個多世紀。

聖家堂7日發布聲明指，歷經了137年後，巴賽隆納市議會終於批准合法施工許可證，教堂可望在2026年、高第逝世100周年時完工。根據建造者的說法，一旦竣工後，高172.5米的中央尖塔將讓聖家堂成為歐洲最高宗教建築物。

巴賽隆納官員表示，根據政府與致力興建及保存聖家堂的聖家堂基金會達成的協定，市政府將獲支付460萬歐元的建造費用，目標是終結「我們城市的一個歷史性反常現象」。

去年，聖家堂與巴賽隆納市政府達成協定，教堂經營者將為過去130多年沒有許可證的建造工作，在未來10年支付3600萬歐元，這筆收益將用於改善周邊地區和公共交通服務。

高第是個虔誠的天主教徒，畢生心力絕大部分都貢獻給這項偉大計畫，他於1926年因意外過世時，大部分設計都未完工。但之後聖家堂根據他的設計圖繼續進行修建，迄今一直未完工。

(中時 )