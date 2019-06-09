台北市府9日在大安森林公園盛大舉辦「2019台北開齋節暨穆斯林嘉年華」，但市議員秦慧珠指出，北市府自2015年9月在市府大樓（台北探索館）首設祈禱室、淨下設施以來，至今3年多市府所轄僅有1處祈禱室、8處淨下設施，友善穆斯林設施淪空談。

回教為世界三大宗教之一，北市府觀傳局為爭取穆斯林觀光市場，2015年在台北探索館設置穆斯林祈禱室，但直到2018年6月才在捷運市政府站、東門站、西門站、忠孝復興站及動物園站等5站新增各一處淨下設施，在捷運大安森林公園站設置兩處淨下設施，但6個捷運站共7處穆斯林淨下設施卻是使用各捷運站的無障礙親子廁所增設免治馬桶而成。

秦慧珠表示，台北市身為首都，柯文哲更誇口友善穆斯林、推展穆斯林觀光，但在2015年敲鑼打鼓於市府大樓設置祈禱室、淨下設備後，3年多來，北市府所轄僅有8處設置淨下設施，而穆斯林祈禱室更是市府大樓2樓台北探索館「獨一無二」、「絕無僅有」的一處，其餘公園、文化場館、館光景點、交通場站等再無一處設置穆斯林友善設施。

秦慧珠指出，柯文哲曾說不愛一次性活動及注重數字管理，但相對於今天盛大舉辦的「2019台北開齋節暨穆斯林嘉年華」，北市政府至今僅設置1處祈禱室、8處淨下設施，長期設施明顯不足，一次性活動卻大張旗鼓，實在太諷刺。

她進一步說明，台北車站設置2坪大空間做為穆斯林祈禱室備齊禮拜毯、麥加指示及在祈禱室附近公廁增設淨下設備，條件簡易且設備不需耗資龐大，北市府應在所轄重要之交通設施場站、文化觀光場館、園區等儘速增設穆斯林設施，以真正落實建置友善穆斯林環境。

對此，北市府觀傳局長劉奕霆解釋，友善穆斯林政策絕非空談，現在台北市已是個全球知名的觀光都市，根據2019年萬事達卡國際組織公布的全球穆斯林旅遊指數GMTI（Global Muslim Travel Index），台灣首度晉升非伊斯蘭教合作組織最佳旅遊目的地第3名。

他舉例，台北擁有諸多穆斯林友善餐廳以及眾多商圈店家具有友善標識貼紙，也在各大夜市推廣無豬肉及無酒精標示，另台北探索館、台北車站、國立故宮博物院及世貿一館等地都設置了祈禱室及淨下設施，未來將針對穆斯林喜愛的重要景點推廣增設淨下設施，讓來台北旅遊的穆斯林朋友可以更加安心與放心。

(中時 )