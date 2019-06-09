草蓆編織工藝很獨特，但用草蓆作畫卻是技術考量，草蓆畫家湯富淳，以草蓆當作紙張進行創作，運用其特殊的肌理，並混合多種媒材，畫出獨特的草蓆纖維畫，相當雅致，目前於台中市屯區藝文中心展出，展期至23日止。

草蓆畫作品有「晨曦蓮池」、「淘氣的小熊貓」等，展現炎炎夏日池塘碧水青波荷花的美，以及小熊貓的俏皮可愛；湯富淳將一般蓆子作為一種畫畫的表現媒介，成就了纖維素材嶄新的生命力。

畫畫以隨意的心情完成，湯富淳有時候畫上幾筆突然停頓，等靈感來了繼續作畫，在草蓆上灌注作畫的心情與想像力，除了克服表面不光滑平順具有挑戰性，還必須進行多層次描繪，每幅作品相當精緻典雅。

「第34屆台中市大台中美術協會美展」，除了湯富淳草蓆畫，另展出共127件精彩畫作；協會理事長藍澄雄表示，包括書法、彩墨、水彩、油畫、多媒材等，為多樣性美術創作，盼更多美術愛好者，一同投入藝術創作，共享生活美學。

(中時 )