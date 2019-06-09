藍又時今下午在台北Legacy舉辦專場演唱會，許久未與歌迷見面的她，這次身兼演唱會導演，選歌時不斷與樂手老師及團隊討論調整，她笑說：「今天歌單很像歌唱比賽的總決賽，整場下來每首歌都十分有難度，就是想讓每個來聽歌的人值回票價！」透露正當前續工作進度一切都順利在進行中時，自己卻遭感冒襲擊，影響聲帶發炎腫脹；為了不使進度落後，藍又時吃藥打針，在每一次練團後隔天便噤聲。

藍又時今在台北Legacy舉辦演唱會。（寬宏提供）

即便如此，演唱會歌單堅持依然不變，不換歌、不簡配，連樂手老師都頻頻搖頭說：「這簡直是自殺行為，但十分佩服。」也讓人看到藍又時對於音樂上的要求與堅持。演出時，台下粉絲們鼓掌歡呼聲不斷，大喊回應藍又時：「我們也一直都在！」讓藍又時相當感動。

藍又時今在台北Legacy舉辦演唱會。（寬宏提供）

第一次在Legacy開唱的藍又時，除了邀「有感覺」擔任嘉賓，她還事前抽空對場地做研究，且這次的演出服裝，也由她親力親為，自己一針一線為服裝改造，藍又時說：「這是一場獨一無二的表演，就該給大家獨一無二的視覺印象！」此外，她更重拾許久未碰的舞蹈，「我其實從小學舞，但已經有十幾年沒有碰了，為了演唱會保持良好體力，又重新回去上課，讓自己維持最好的狀態」。

(中時 )