資深藝人馬如龍（本名黃政雄），以電影《海角七號》、《艋舺》留給觀眾深刻的大哥形象，去年11月被目擊全身插滿管子坐輪椅進醫院，健康狀況令人憂心，本月初動完手術後，因小腸破裂引發敗血症，緊急送入加護病房急救，裝上葉克膜昏迷多天，而今（9日）據ETtoday報導，他最後仍不敵病魔逝世，享壽80歲。

(中時電子報)