不敵肺腺癌 馬如龍病逝享壽80歲 18:232019/06/09 中時電子報 施品瑜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 馬如龍病逝。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 資深藝人馬如龍（本名黃政雄），以電影《海角七號》、《艋舺》留給觀眾深刻的大哥形象，去年11月被目擊全身插滿管子坐輪椅進醫院，健康狀況令人憂心，本月初動完手術後，因小腸破裂引發敗血症，緊急送入加護病房急救，裝上葉克膜昏迷多天，而今（9日）據ETtoday報導，他最後仍不敵病魔逝世，享壽80歲。 (中時電子報) #馬如龍 也許您會感興趣 推薦閱讀 匯錯款想取回 分三狀況 04:102019/06/05 金融．稅務 桃園安養機構 婦人疑感染疥瘡 04:102019/06/05 地方新聞 男運動突昏倒無心跳 竹山秀傳搶命救回 10:412019/06/05 生活 光田醫師進駐外埔 看病、檢查及藥物諮詢都ok 16:072019/06/05 生活 與妥瑞氏症當朋友 學童未來想當醫生 16:542019/06/05 生活 端午節應景吃粽子 慢性病患者節制健康吃 21:512019/06/05 生活 解除古蹟 桃園西廟拆除重建 04:102019/06/06 地方新聞 克服妥瑞氏症 資優生立志當醫師 04:102019/06/06 地方新聞 「記住不要貪」曹西平吐陳莎莉財務狀況 09:062019/06/06 娛樂 東元綜合醫院 守護民眾寶貴生命 04:092019/06/07 產業特刊 娛樂熱門新聞 林志玲原可當百億媳婦！豪門夢碎嫁日男原因曝光 - 娛樂 馮提莫直播走光「露一團黑影」 網諷：真的好做作 - 娛樂 林志玲交往半年就決定嫁了 背後原因曝光 - 娛樂 不敵肺腺癌 80歲馬如龍病逝！ - 娛樂 林志玲赴美度蜜月 跨海「現身」賀天王超有心 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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