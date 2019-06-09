大陸文化和旅遊部綜合測算，端午假期期間，大陸國內旅遊接待總人數9597.8萬人次，同比增長7.7％；實現旅遊收入393.3億元人民幣，同比增長8.6％。

調查顯示，端午假期參與避暑郊遊的遊客占比達36.6％。「三小時」中短途出行圈為遊客首選，周邊遊、自駕游、高鐵游成出行主流，70％的遊客出遊半徑不超過300公里。

(旺報 )