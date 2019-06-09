端午假期 大陸近億人次出遊 20:212019/06/09 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸文化和旅遊部綜合測算，端午假期期間，大陸國內旅遊接待總人數9597.8萬人次，同比增長7.7％；實現旅遊收入393.3億元人民幣，同比增長8.6％。 調查顯示，端午假期參與避暑郊遊的遊客占比達36.6％。「三小時」中短途出行圈為遊客首選，周邊遊、自駕游、高鐵游成出行主流，70％的遊客出遊半徑不超過300公里。 (旺報 ) #端午 也許您會感興趣 推薦閱讀 端午將至 馬祖追淚遊客增近2成 04:102019/06/05 地方新聞 大節氣易出事？ 端午前過世網發毛 20:472019/06/05 日常 端午節應景吃粽子 慢性病患者節制健康吃 21:512019/06/05 生活 最強改運日！命理師揭端午7大轉運秘招 11:362019/06/06 生活 端午節禮金「行情價曝光」大部分人都領這個 20:542019/06/06 生活 穿木屐躦鯪鯉、鐵砧山取午時水 市府打造台中獨有端午慶典 10:152019/06/07 生活 端午節嚴禁嘿咻？這樣做恐釀悲劇 14:442019/06/07 生活 菖蒲青青過端午 驅毒避邪 04:092019/06/08 醫藥健康 養身除穢 排隊來取午時水 04:102019/06/08 地方新聞 蘆洲李宅過端午 侯友宜兼慶生 04:102019/06/08 地方新聞 兩岸熱門新聞 與習近平聊到半夜 普丁：對美中之爭隔山觀虎鬥 - 兩岸 軍工業宣傳圖 現彈射型航母 - 日報 大陸向美英韓科技公司發出警告 - 兩岸 - 中時 受貿易戰拖累 陸經濟數據大跌超出預期 - 兩岸 貿易戰轉罵戰 專家：美中談判已走入歧途 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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