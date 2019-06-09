魚藤坪遊客服務中心已完工，將提供售票與旅遊諮詢服務。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌視察舊山線鐵道自行車魚藤坪新站附近工程。（何冠嫻攝）

魚藤坪遊憩區內鐵道慢食館預計7月營運，將展售在地農特產。（何冠嫻攝）

三義鄉舊三線鐵道自行車創觀光新亮點，將於27日正式營運，苗栗縣政府日前已完成周遭設備環境改善工程，提升觀光品質，可望湧入更多觀光人潮。9日苗栗縣長徐耀昌等人為舊山線產業營運祈福順利平安，以帶動地方產業。

三義舊山線鐵道自行車去年7月試營運，轟動全台吸引各地遊客朝聖體驗，至今年5月底已累積16萬人次搭乘。而縣府也執行舊山線場站服務設施及景觀統包工程，改善鐵道自行車勝興車站到魚藤坪斷橋間的人行步道、2號隧道照明、活動廣場、鐵道慢食館、簡易賣店、停車場及建置魚藤坪遊客服務中心，提升觀光品質。

徐耀昌9日視察舊山線改善工程及Rail Bike設備維修區，並偕同三義鄉長呂明忠、營運廠商祺峰公司董事長游志勇等人，為27日鐵道自行車正式營運祈求平安順利，祈福法會的50桌供品也將捐贈給勝興、龍騰及鯉魚村弱勢家庭，回饋地方。

魚藤坪遊客服務中心將提供售票與旅遊諮詢服務，一旁的鐵道慢食館預計展售在地特色農特產品，並做為三義鄉雙潭及舊山線休閒農業區觀光旅遊諮詢及推展平台，行銷三義特色。

(中時 )