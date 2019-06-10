首波里和風洋食餐酒館「芒果冰沙」選用新鮮愛文芒果，為夏日熱銷品項。（何冠嫻攝）

位在苗栗市的首波里和風洋食餐酒館，除選擇多樣且美味的餐點外，還有客製化的調酒服務，其中沁涼冰沙的綿密口感驚艷許多客人，另有調酒冰沙，店家真材實料下重本，讓顧客們一吃就愛上。

首波里和風洋食餐酒館提供芒果冰沙、香蕉共和國冰沙、奇異果冰沙，3種冰沙皆以鮮果搭配鮮奶製作，分別選用新鮮愛文芒果與紐西蘭奇異果等，濃郁果香四溢，嘗起來口感綿密，每口都帶有鮮果酸甜。

除水果系列冰沙外，店內的巧克力冰沙也是大人小孩的最愛，這款巧克力冰沙嚴選60％鈕扣型可可豆，再搭配100％可可粉，甜中帶有微苦的可可迷人風味讓人深陷其中，口中的可可碎塊溶化更是提高了巧克力冰沙的層次感。

老闆張里歐指出，店內主打餐酒館營業形式，提供客製化調酒，因應客人需求也有準備清新爽口、椰香四溢的「椰島戀情Pina Colada」調酒冰沙。首波里的冰沙除了一解夏日暑氣，更能滿足各年齡層的口味需求。

店名：首波里和風洋食餐酒館

地址：苗栗市北安街178號

電話：（037）366949

營業時間：周一至周五上午11點30分到下午3點、下午5點30分到晚間9點30分；周六、日上午11點30分到下午3點30分、下午5點30分到晚間10點（無公休）

售價：芒果冰沙120元、香蕉共和國冰沙120元、奇異果冰沙120元、巧克力脆片冰沙120元

(中時 )