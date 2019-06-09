位於台灣北部海域鋒面逐步接近台灣，明（10）日受其外圍對流系統及西南風影響，西半部及東北部整天都有機會出現陣雨及雷雨。周二至周四，鋒面來到台灣上空，全台皆有大雨或豪雨發生機會，西半部局部地區可能有豪雨以上等級降雨發生。此波鋒面滯留時間長，預估將影響一整周，須留意豪大雨可能造成災情。

中央氣象局預報員官欣平表示，因鋒面接近且西南風持續增強，對流系統隨著西南風一陣一陣移入西半部地區，明日西半部及東北部一整天都有短暫陣雨及雷雨，局部地區亦可能出現大雨及豪雨，最快清晨就會開始出現雨勢。

鋒面周二來到台灣上空，全台各地均有大雨或豪雨發生的可能，搭配西南氣流，迎風面的西半部雨勢會更大，局部地區可能有豪雨以上等級降雨發生；官欣平提醒，因此道鋒面滯留性質明顯，周二至周四都在台灣上空，短時強降雨在持續時間較長情況下，須留意可能有低窪地區積水及落石坍方等狀況。

周五至周日，鋒面漸往巴士海峽移動、遠離台灣，但受鋒面周圍對流雲系影響，南部及東南部仍有陣雨及雷雨，中部以北及東北部地區，雖然短時強降雨情形趨緩，但短時間天氣還不會完全好轉。

官欣平說，下周台灣天氣才有望脫離鋒面影響，但因屆時風向轉吹偏南風，仍會帶來水氣，故將恢復到多雲，午後有雷陣雨天氣型態。

(中時 )