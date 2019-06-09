BE HEROES經典對決賽再度引爆球迷熱情，「黃金世代」5名球星怪獸林志傑、少俠田壘、曾文鼎、楊敬敏與陳世念，在俠獸對決前，9日上午先跟20名球迷到福興工業區參觀廣源良觀光工廠，宣傳在地品牌，也透過DIY田尾多肉植栽，推廣環保觀念。
BE HEROES經典賽連續三年在彰化體育館舉辦，廣源良今年大力支持，還特別邀請購買BE HEROES經典對決籃球賽廣源良經典套票組的15名球迷，以及從廣源良良友社團參與優惠活動的5名消費者，與「黃金世代」球員同遊廣源良體驗工廠，在董事長施仲廣和彰化縣體育會副理事長謝衣鳳全程陪同下，見證本土品牌的出色品質，還能跟球星近距離互動。
施仲廣表示，廣源良在台灣深耕超過30年，以「廣結善緣品質良」為宗旨，在競爭激烈的保養品市場中，努力打造經典的本土國民保養品牌；今年更在福興工業區購地擴建廠房並成立體驗工廠，將製造過程透明化，讓參觀工廠消費者一目了然，進一步了解、肯定廣源良在保養品領域上的專業，是個讓消費者可安心、信賴的品牌。
除了參觀高規格製程生產線，施仲廣也拿出尚未上市的海藻膠秋葵面膜，晶瑩透明有如果凍，與絲瓜水、凍膜等讓球星們體驗，而一度停產今年重量回歸的絲瓜露、玫瑰路噴霧瓶最受歡迎，黃金球員紛紛手持一瓶向球迷們噴灑補充臉部肌膚水分，最後分組進行DIY，已回收保養品空瓶罐種植田尾鄉栽培的多肉小植栽。
(中時 )
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