彰化知名本土品牌廣源良已生產絲瓜水聞名，董事長施仲廣拿出最新研發即將上市的海藻膠秋葵面膜讓球星們體驗。(謝瓊雲攝)

彰化知名本土品牌廣源良已生產絲瓜水聞名，董事長施仲廣拿出最新研發即將上市的海藻膠秋葵面膜讓球星們體驗。(謝瓊雲攝)

彰化縣體育會副理事長謝衣鳳(中)全程陪同參訪，也一起進行環保植栽DIY。(謝瓊雲攝)

怪獸林志傑(左2)與小球迷們一起DIY多肉小植栽。(謝瓊雲攝)

田壘(左)與小球迷們一起DIY多肉小植栽。(謝瓊雲攝)

BE HEROES經典對決賽再度引爆球迷熱情，「黃金世代」5名球星怪獸林志傑、少俠田壘、曾文鼎、楊敬敏與陳世念，在俠獸對決前，9日上午先跟20名球迷到福興工業區參觀廣源良觀光工廠，宣傳在地品牌，也透過DIY田尾多肉植栽，推廣環保觀念。

BE HEROES經典賽連續三年在彰化體育館舉辦，廣源良今年大力支持，還特別邀請購買BE HEROES經典對決籃球賽廣源良經典套票組的15名球迷，以及從廣源良良友社團參與優惠活動的5名消費者，與「黃金世代」球員同遊廣源良體驗工廠，在董事長施仲廣和彰化縣體育會副理事長謝衣鳳全程陪同下，見證本土品牌的出色品質，還能跟球星近距離互動。

施仲廣表示，廣源良在台灣深耕超過30年，以「廣結善緣品質良」為宗旨，在競爭激烈的保養品市場中，努力打造經典的本土國民保養品牌；今年更在福興工業區購地擴建廠房並成立體驗工廠，將製造過程透明化，讓參觀工廠消費者一目了然，進一步了解、肯定廣源良在保養品領域上的專業，是個讓消費者可安心、信賴的品牌。

除了參觀高規格製程生產線，施仲廣也拿出尚未上市的海藻膠秋葵面膜，晶瑩透明有如果凍，與絲瓜水、凍膜等讓球星們體驗，而一度停產今年重量回歸的絲瓜露、玫瑰路噴霧瓶最受歡迎，黃金球員紛紛手持一瓶向球迷們噴灑補充臉部肌膚水分，最後分組進行DIY，已回收保養品空瓶罐種植田尾鄉栽培的多肉小植栽。

(中時 )