資深藝人馬如龍今（9）日驚傳不敵病魔過世，享壽80歲。2008年時馬如龍演出《海角七號》男主角阿嘉-范逸臣的繼父而爆紅，海角七號不但創下國片票房紀錄，馬如龍也勇奪第45屆金馬獎最佳男配角，再創事業高峰。

馬如龍在《海角七號》飾演阿嘉的繼父，恆春鎮鎮民代表會主席，大力支援當地文化與鎮民權益，關愛阿嘉但卻得不到阿嘉回報。

馬如龍現任妻子沛小嵐也在《海角七號》軋一角，飾演男主角阿嘉-范逸臣的親生媽媽，默默支持阿嘉，當看到田中千繪飾演的友子一大早從阿嘉的房間下樓，很有禮貌卻帶點尷尬地跟友子點個頭，一切盡在不言中。

《海角七號》共耗資5000萬新台幣拍攝，創下5.3億元票房紀錄。在第45屆金馬獎，勇奪最佳男配角馬如龍、最佳原創電影音樂、最佳原創電影歌曲〈國境之南〉由范逸臣主唱、年度傑出台灣電影、觀眾票選年度最佳電影以及最佳傑出電影工作者魏德聖等六座獎項。

馬如龍不但在《海角七號》再創下事業高峰，更在《艋舺》飾演的廟口角頭老大Geta，霸氣的個性與慈祥的笑容，深刻印在觀眾腦海中，令人懷念！

(中時電子報)