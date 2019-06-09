端午收假日！台鐵電車線故障 旅客受困台南 19:002019/06/09 中時電子報 林郁庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 端午收假日！台鐵電車線故障 旅客受困台南。（圖/翻攝自台鐵家族 FB） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵又出包！端午連假收假日發生電車線故障，有網友分享自16：28起新市=永康=台南間東西正線電車線沒電，許多人在月台等的照片。 有網友在臉書社團「台鐵家族」分享有許多旅客站在月台等的畫面，「他PO文說：138新市疏散旅客，月台擠爆了。」原來是自16：28起新市=永康=台南間東西正線電車線沒電，導致不少旅客返工行程受阻。 合鐵事故通報平台指出，因 新市車站 = 台南車站間 發生第一群電車線故障事件，西部幹線上下行列車均有延遲。(1813更新)開車未定。 (中時電子報) #台鐵 #電車線故障 #138列車 也許您會感興趣 推薦閱讀 生活熱門新聞 被騙怕了？印尼不建議高中畢業生來台讀四技 - 生活 比生酮還有效！科學家：這方法瘦更多 - 生活 23歲就成準糖尿病患 改吃這飯血糖降回正常 - 生活 揭秘！ 一窩毒蛇和一群馬 每年救千名台灣人 - 生活 鴻海員工現身花蓮挺韓 網驚：太危險了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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