台鐵又出包！端午連假收假日發生電車線故障，有網友分享自16：28起新市=永康=台南間東西正線電車線沒電，許多人在月台等的照片。

有網友在臉書社團「台鐵家族」分享有許多旅客站在月台等的畫面，「他PO文說：138新市疏散旅客，月台擠爆了。」原來是自16：28起新市=永康=台南間東西正線電車線沒電，導致不少旅客返工行程受阻。

合鐵事故通報平台指出，因 新市車站 = 台南車站間 發生第一群電車線故障事件，西部幹線上下行列車均有延遲。(1813更新)開車未定。

(中時電子報)