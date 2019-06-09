為宣導高齡駕駛人駕照管理新制，新營監理站商請後壁區頂長社區阿公當素人演員，拍微電影介紹新制辦法，及如何進行測驗，阿公阿嬤稱讚監理站人員很認真，讓他們可以順利換照趴趴走。

高齡駕駛人駕照管理制度去年7月起上路，年滿75歲駕駛須通過認知檢測，方能換取3年短期駕照。但鄉下地區有些長輩教育程度不高，收到監理站通知信也看不懂，或是害怕無法通過測驗，因此換照率不高。

新營監理站第二股股長莊榮忠表示，他們發現後壁區阿公阿嬤收到通知信後，還是沒有來換照，因此逐一到高齡長輩家中拜訪，得知長輩的困擾與疑慮，因此發想拍攝微電影來宣導換照。

因得知後壁區頂長社區爺爺奶奶熱情有活力，幫台南市警局拍萬安演習影片大獲好評，商請社區發展協會理事長蕭國瑞找阿公阿嬤來拍換駕照宣導影片，拍攝地點包括無米樂菁寮嫁妝老街、後壁建成鉛桶行、後壁後廍阿甜柑仔店、後廍瓦斯行、後壁頂安社區關懷據點等地。

莊榮忠說，有些長輩可能手腳不靈活、眼睛不好，因為怕通不過認知功能測驗，不敢去換照，監理所也主動到社區關懷中心、高齡駕駛者家中，教導阿公阿嬤了解認知功能測驗的內容，清除心中驚惶，順利完成換照，讓長輩能快快樂樂出門、平平安安回家。

(中時 )