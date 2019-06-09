龍舟橫渡蘭嶼翻覆，海巡艇趕往拋繩即時救起全數落海17人。（吳家詮翻攝）

為了呼籲世人重視海洋廢棄物議題，由台灣及香港人合作打造的1艘龍舟，9日清晨從屏東港口溪出海口下水，以人力划渡到蘭嶼，眼看快要搶灘登岸時，卻在下午1點多在蘭嶼外海約0.5海浬處，遭大浪及強風襲擊，龍舟翻覆，海巡前往救援，17人全數平安獲救。

命名為「綠舟」的龍舟，是由香港青年造船師傅胡梓康在台東糖廠以手工打造，去年曾從台東南田海岸出發，但一下水就被水浪打翻而失敗。

今年捲土重來，改從距蘭嶼最近的屏東滿州鄉港口溪沙灘下水，直線距離縮短到69公里，但因應黑潮流向，划渡距離約100公里。

綠舟在今天清晨5點從屏東港口溪出海口下水，先往南划，到黑潮處順潮北划，全程由第十四、十五海巡隊線上巡防艇、遊艇及漁船程戒護。

航程原本相當順利，眼看即將抵達目的地，預估兩點便可上岸， 不料到了下午1點多，在蘭嶼人面岩外海約0.5浬處，突遭長浪及強風襲擊導致龍舟瞬間翻覆。

一艘龍舟在蘭嶼外海翻覆，由隨行戒護的海巡警艇安全救起全舟17人。〔謝明俊翻攝〕

第十五海巡隊警戒艇見狀，立即通報處置，並與在旁警戒漁船連昌號，即時將落海人員計17員全數救援上艇，並將人員平安載返蘭嶼開元港。

這趟由台灣說蘭嶼環境教育協會規畫辦理的「青山綠水、划渡蘭嶼」活動，起源於香港青年胡梓康之前曾到蘭嶼旅遊，發現島上有許多海漂垃圾，因而與蘭嶼當地青年合作推動這次龍舟划渡黑潮計畫，希望喚起大家對海洋廢棄物議題的重視。

海巡署第十五海巡隊呼籲:若於海域及岸際發現有人溺水或其他案件，請立即撥打118服務專線，海巡署將立即派員馳赴救援，以保障民眾親海活動生命安全。

(中時 )