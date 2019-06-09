資深藝人馬如龍今（9）日傳出肺腺癌病逝，享壽80歲，日前他做腸道手術卻引發敗血症，即使裝上葉克膜急救並入住加護病房還是回天乏術，加上先前痛失帥孫，更讓他倍感傷心，出道46年的他曾說過他沒有「退休」這兩個字，曾說過「退休的那天就是死掉的那一天！」

馬如龍近年憑著電影《海角七號》的「洪國榮」，也是《艋舺》裡的Geta老大等角色再度翻紅，但其實他出道46年，從年輕小生演到角頭老大，更曾憑藉《海角七號》奪下第45屆金馬獎最佳男配角。

馬如龍上月才迎接80大壽，今卻傳出病逝，享壽80歲。（資料圖／本報系資料照片）

馬如龍本名叫「黃政雄」，第一部戲是和鳳飛飛合演的台語武俠劇《燕雙飛》，當時也被該部劇的製作人兼演員張宗榮以龍鳳為名，幫他取了藝名「馬如龍」，開起了他的演藝之路，參演過《包青天》、《親戚不計較》、《紫色大道埕》等電視劇，而電影《海角七號》是他在時隔23年後再登大銀幕演出要角，當時他已經將近10年沒有演戲，不過因為被劇本打動，最終答應出演，在電影上映後，還曾一度擔心票房不好，自掏腰包邀請親朋友好友一起去支持，沒想到票房創下佳績，還讓他勇奪金馬獎最佳男配角。

馬如龍曾表示唯有死掉那天才是他的退休日。（資料照）

最廣為人知的就是他和演員太太沛小嵐近年常上綜藝節目曬恩愛，事實上他們家有9個小孩，五位是前兩任妻子所生，兩位是沛小嵐所生，另外兩位則是馬如龍弟弟的遺孤，他們結婚38年，沛小嵐也擔起照顧9子的責任，馬如龍曾說他的人生沒有「退休」兩字，「退休的那天就是死掉的那一天！」用他的生命去演出，也用生命去守護沛小嵐與9個孩子。

(中時電子報)