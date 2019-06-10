呈茶的冰沙有多種口味，且不添加人工香料、果糖。（莊哲權攝）

呈茶的冰沙有多種口味，且不添加人工香料、果糖。（莊哲權攝）

在台東市開業近3個月的「呈茶」冰沙，由台東飲品專家荊忠良指導製作，口感綿密細緻，有如黃金海岸的細沙，配料採用天然的蔗糖，不添加人工香料、果糖，在炎炎夏日裡，不僅能消暑，也能喝得健康。

台東燠熱的夏天是冷飲的戰國時代，要在這個競爭非常激烈的市場裡殺出一條血路，就要有所區隔，位於私立育仁中學對面，開業不到3個月「呈茶」，老闆是阿美族青年陳柏宇，他師承台東飲品專家荊忠良，謹遵老師對飲料品質的超高要求，絕不使用果糖香料，堅持使用天然蔗糖，要讓消費者喝得暢快、喝得安心。

陳柏宇說，店內的冰沙有綠豆、紅豆、各家牛奶、養樂多、檸檬、奧利歐等6種口味，其中以綠豆冰沙最暢銷，是附近勞工朋友的消暑、解渴的首選，另外，他特別推薦的檸檬冰沙採用檸檬現榨，加上紅糖提味，喝得到真正的檸檬香味。

陳柏宇強調，有些店家賣的冰沙，還會嚼到碎冰，呈茶的冰沙按照既定的SOP製作，有客人說，吸食他們家的冰沙，有如黃金海岸般，口感細緻綿密，而且不會稠稠粘粘，可以輕鬆一 吸就上口，而且現代人注重養生，在甜度上也做了調整。

店名：呈茶飲品

地址：台東市中興路4段492之3號

電話：0912858953

營業時間：10：00-20：00（暫無固定公休日）

售價：綠豆冰沙／40元

(中時 )