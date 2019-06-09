美國花式滑冰名將魏爾（Johnny Weir）昨天在個人推特分享一封恐嚇信，隨後俄羅斯媒體報導指出這封恐嚇信是給俄羅斯滑冰女神梅德韋傑娃（Evgenia Medvedeva），信中語氣強烈地稱梅娃是「惡魔」，要她「滾出日本」。

魏爾和梅德韋傑娃受邀到日本參加滑冰秀，前往日本之前，兩人也一起出席在加拿大多倫多的一場滑冰活動，魏爾公開的恐嚇信，據悉是在加拿大時從一位粉絲那兒收到的，以英文寫道：「惡魔，滾出日本！全日本沒人想看到妳的臉，全日本人都恨妳！滾回俄羅斯吧！離開日本及表演團隊，妳又黑又糟，離開滑冰界吧！」

IMPORTANT: One of our skaters received this message today from a “fan”. As a skating elder, I will not accept this behavior & I will not stand for the bullying of my skaters. You don’t have to be a fan of everyone, but you will respect them all. Keep your hate out of this world. pic.twitter.com/dLx1AiAETk — Johnny Weir (@JohnnyGWeir) 2019年6月8日

魏爾透過推特表示：「身為花式滑冰界的前輩，我不接受這樣的行為，無法忍受任何對花滑選手的霸凌，你們可以不要喜歡所有選手，但必須尊重他們，不要讓你的恨意染指這世界。」

梅德韋傑娃透過Instagram限時動態發文證實自己就是收到這封信的主角，她說：「謝謝所有支持我及關心我的留言，我想告訴你們我沒事，這封信傷害不了我。我不是第一次遇到這種事，今晚的表演很棒，魏爾真是很棒的朋友，謝謝。」

俄國媒體並未提到為什麼梅德韋傑娃會收到這封信，不過之前曾有日本媒體爆料梅娃和兩屆冬奧金牌、日本花式滑冰巨星羽生結弦傳出緋聞，並傳出梅娃甚至為了羽生換教練，也轉往多倫多訓練，可能有死忠「羽粉」因此贈恨梅娃，而梅娃平時相當喜歡日韓流行文化，會聽K-Pop、迷日本動漫，還扮過動畫「美少女戰士」主角月野兔表演，因此有部分粉絲暱稱她「月野兔」。

日本花式滑冰明星羽生結弦，擁有許多女粉絲。(資料照/美聯社)

(中時電子報)