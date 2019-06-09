南部科學工業園區管理局為了鼓勵優秀人才到園區工作，提高學生畢業後進入南科工作意願，去年首次舉辦「2018少年A，見見薪世面」，活動廣受好評。今年7、8兩月將再辦理「2019少年A，見見薪世面」暑期學生參訪活動，報名活動已經開始，反應熱烈，已有部分梯次額滿。

響應各界期待，南科今年再度舉辦南科暑期參訪活動，安排學生近距離感受園區環境及瞭解公司營運狀況，讓宜居南科的念頭生根發芽，促使學生畢業後移居台南並落地生根。

今年活動將於7、8兩月安排8梯次1日南科人體驗營，及1梯次2天1夜夏令營，全程專車接送，帶領學生親身體會園區環境、參訪南科特別景點並安排進入廠區觀摩學習，有助於學生瞭解所學專業於產業界的應用，並可實際體驗集「生產、生活、生態」於一體的宜居南科。

南科管理局表示，今年參觀廠商包括瀚宇彩晶、聯電、3M、群創、台積電、南茂等大廠，還安排參觀南科環工中心、國家高速網路中心、資源再生中心、AI_ROBOT自造基地、史前博物館、國研院台灣半導體研究中心，都是十分難得的機會。參訪活動已開放報名中，歡迎國內外大學之在學學生及應屆畢業生踴躍參加。

(中時 )