勵馨基金會倡議成立「移住者服務中心」。（勵馨基金會提供）

從菲律賓來台工作的美樂蒂，是育有兩個孩子的單親媽媽，她在台工作近十年，曾經為照顧雇主生病的雙親，被迫一周7天、每天工作24小時，遭到嚴重剝削。隨著政府推動新南向政策，像美樂蒂一樣在台生活的移工愈來愈多，勵馨基金會倡議成立「移住者服務中心」，以讓移工遭遇困難時能及時獲得協助。

來自越南、40歲的移工阿陶過去因家庭經濟遭遇困難，故從2017年來台從事家事工作。她曾因語言不通而頻繁轉換雇主，常被雇主要求做許多契約以外的工作，除了照顧病人，還要清洗雇主全家人的衣服，煮飯給所有人吃，沒有足夠的休息；幸好因勞工局查獲違法，她才被安置到庇護中心，並重新找到新工作。

美樂蒂則是在頭任雇主家裡照顧阿嬤長達7、8年之久，但在這個家庭沒有定時休假，也沒有隱私權，去任何地方，雇主都要司機跟著她。美樂蒂說，雖然工作這麼辛苦，但只要想到家鄉的兩個孩子及他們未來的夢想，她就決定繼續留下來。

美樂蒂談到，第二任雇主則是讓她每周7天、每天24小時在醫院照顧雇主生病的父母，完全沒有休息，最後受不了和雇主大吵一架，才進了勵馨承辦的庇護所怡馨家園；美樂蒂說，庇護所是她在台灣第一個家，不僅想辦法幫她解決問題，即使現在她已離開，但庇護所社工仍常關心她是否過得好，她由衷感謝。

勵馨基金會移住者服務中心主任李凱莉表示，勵馨基金會從2009年開始跨足移工服務，開辦1955保護專線；2011年承接新北市政府外籍勞工庇護中心（怡馨家園），協助緊急安置案件；同時，依據服務對象需求，也發展出社群諮詢、直聘移工家庭等方案，今年3月，亦開始提供疑似販運人口陪同偵訊服務。

李凱莉說，政府推動新南向政策，開放東南亞人士來台工作、實習，至2018年底已超過70萬人，在台生活移工對於勞動諮詢、法律扶助、庇護安置等服務的需求更為殷切，故勵馨倡議成立移住者服務中心，要整合勞動部、衛福部及移民署跨部門資源，提供一個讓移住者放心的窗口。

(中時 )