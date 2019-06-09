俄羅斯總統普丁熱情接待到訪的中共國家主席習近平，讓許多大陸媒體與評論感覺份外暖心，聯俄制美的議論又再度受到大陸輿論關注。普丁與習近平長談到半夜，涉及的議題非常多，雖然雙方表現得極為親近熱絡，但在普丁極力批評美國時，習近平仍稱「我的朋友川普」。在媒體會上也不斷有記者追問美中貿易戰問題，習用低調言辭淡化回應，普丁則稱俄在美中爭議上是「隔山觀虎鬥」，顯然只能旁觀而無法參預。

習近平這次高調訪俄，受到全球的關注，各國關心的無非就是俄羅斯在美中貿易戰陷入著之際會採取何種措施。習近平此行受到普丁的熱情接待，還參加了一個經濟論壇，雙方都有意示好，簽署了一些與經濟、投資、工業與教育的協議。在此美中貿易戰僵持的關鍵時刻，各國媒體對習普兩人互動都特別留心。

俄羅斯《衛星通訊社》指出，普丁在聖彼德堡的經濟論壇上公開表示，和習近平有真正友好關係，前一晚深談到當地時間的午夜過後，討論了各種截然不同的問題。普丁還為耽擱了時間向習近平致歉說：「我必須向您道歉，該讓您走了，主人不能這樣待客。」普丁強調，這說明俄羅斯和中共之間有大量的雙邊議題。

《美國之音》指出，習近平訪俄期間與普丁互動極多，有俄媒報導，與習近平的前任胡錦濤相比，普丁與習近平的私人互動多了許多。習近平在經濟論壇上發言時則透露，他每次與普丁會晤時，兩人總是覺得時間不夠用。

俄羅斯媒體發表一段視頻顯示，在7日的經濟論壇會議上，可能是前天太過勞累，習近平要與來賓握手時沒站穩差點摔倒，幸好被身旁反應敏捷的普丁保鑣扶住。

報導說，在論壇後的記者會上普丁回答有關美中貿易戰問題時表示，俄羅斯目前就如同坐在山上的猴子，旁觀山下美國和中國兩隻老虎相鬥。普丁還在發言中多次批評美國，同時支持中國大陸電信巨頭華為。與普丁相比，習近平刻意淡化美中貿易戰的議題。他表示，中美間的相互間依賴如此之深，雙方都很難割裂。無論是中國，還是美國，或是他的朋友川普總統，都不願意看到這種情況發生。這段發言隨即引起台下人士交頭接耳，隔日俄羅斯媒體也把焦點放在習近平這段話上。

俄羅斯知名政治學者索洛維接受《美國之音》訪問時說，中共僅是俄羅斯的夥伴，而絕非盟友。雙方彼此利用，相互需求。他說，中共的注意力集中在台灣海峽，在太平洋與美國對抗，當中共忙於處理這些事務時，中共需要俄羅斯這個大後方不添麻煩。俄羅斯與中共一樣，當與西方對抗之際，同樣也需要有中共這個穩固後方。

另一位分析家尼寇里斯基則認為，美歐等西方國家現在都不看好俄羅斯經濟，中國大陸對俄羅斯的經濟能做的很有限。

報導指出，未來兩國將加強官方機構互動，中共總理李克強預定9月訪俄，俄羅斯的總統辦公廳與中共中央辦公廳的互動也要加強聯繫與互動。

(中時電子報)