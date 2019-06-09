資深藝人馬如龍與沛小嵐結婚38年，兩人一起照顧9個小孩，近年常同台曬恩愛，更一起演出戲劇與電影，今（9）日馬如龍因肺腺癌逝世，也讓兩人過去恩愛被重提，過去沛小嵐曾在節目中表示，「我們有約定要當七世夫妻」現在聽起來格外感人。

沛小嵐（右）對老公馬如龍（左）十分體貼，兩人結婚38年，一同照顧9個孩子。（資料照）

沛小嵐其實是馬如龍的第三任妻子，當時26歲的沛小嵐決定要嫁給馬如龍時，讓沛小嵐媽媽相當反對，因為對方當時已經有5個孩子，沛小嵐說：「從一開始先講1個（孩子），後來越來越多了；他說我一下子講這麼多個，怕把妳嚇跑了。」

沛小嵐媽媽極力阻止，不捨女兒嫁過去辛苦當後母，甚至氣道「以後被欺負，妳不要回娘家哭」，還要跟她斷絕母女關係。從此她有委屈都不回娘家訴苦，還跟馬如龍說：「我沒娘家可以靠，所以你不能欺負我。」

馬如龍（右）與妻子沛小嵐（左）。（資料照）

多年後兩人一同上節目，沛小嵐被問到有沒有後悔過？她回答「我沒有後悔，如果有我們就不會走到現在。」還說「我們有約定要當七世夫妻」。節目中安排兩人深情凝視3分鐘，結束後馬如龍感性地說：「我媽常講的，她是一個小菩薩過來救我的，如果沒有她，我可能會很悲哀地活著。」

2015.03.10康熙來了 明星夫妻不為人知的羅曼史

(中時電子報)