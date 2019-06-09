資深藝人馬如龍今（9）日傳出肺腺癌病逝，享壽80歲。國人十大癌症罹癌人數排名中，肺癌高居死亡率之冠。其中，肺腺癌可說是「沉默殺手」，醫師提醒，肺腺癌早期徵兆常被誤認為感冒，超過7成病患發現時都已是晚期。若出現咳嗽持續兩週以上、胸痛等症狀的人，要儘早就醫檢查。

根據衛生福利部公布的2017年國人十大癌症死因，肺癌高居死亡率第一位，其中國人最常見的肺癌種類是肺腺癌。據ETtoday健康雲報導，台北慈濟醫院胸腔外科程建博主任表示，肺腺癌初期症狀不明顯，也常容易被誤認為是感冒，有將近75%的肺癌病患，發現時已到了末期。程建博說，肺癌到了晚期，能接受手術切除的約兩成，存活率在癌症當中算較差的。

Heho健康網報導，出現以下6種症狀要當心是肺腺癌所引發：

1、咳嗽

沒有感冒但長期咳嗽無法痊癒，並且有痰的話，要小心是一警訊。

2、呼吸急促

呼吸急促與不順暢，也可能是肺腺癌的一種症狀，因為肺積水，胸腔積液過多會使肺部受到壓迫。

3、疲勞感

疲勞感是包括肺腺癌在內所有肺癌患者的共同症狀，癌症細胞消耗體內養分會造成疲勞感。包括消耗體力或精神壓力造成。

4、食慾不佳、體重減輕

如果出現經常沒有食慾，排除經前症候群或胃腸道疾病後，進而造成體重快速減輕，得注意有可能是肺腺癌導致的。

5、胸部或身體其他部位疼痛

罹患肺腺癌時，患者會因為不停地咳嗽，或是肺部腫瘤生長導致胸部有疼痛感。更嚴重者，還會因為身體抵抗力減弱，也會造成身體其他部位疼痛。

6、頻繁生病，尤其是肺部相關的疾病

當肺腺癌在肺部和支氣管深處發展時，肺部會變得更容易患病。許多肺腺癌患者也可能同時罹患相關的肺部疾病，例如肺炎及支氣管炎等。

(中時電子報)