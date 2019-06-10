莊敬高職表演藝術科三年級學生王渝晴擁有173公分身高，從國中開始練舞至今。（葉書宏翻攝）

莊敬高職表演藝術科三年級學生王渝晴擁有173公分身高，從國中開始練舞至今。（葉書宏翻攝）

莊敬高職表演藝術科三年級學生王渝晴擁有173公分身高，從國中開始練舞至今。（葉書宏翻攝）

莊敬高職表演藝術科三年級學生王渝晴擁有173公分身高，從國中開始練舞至今。（葉書宏翻攝）

莊敬高職表演藝術科三年級學生王渝晴擁有173公分身高，從國中開始練舞至今。（葉書宏翻攝）

莊敬高職表演藝術科三年級學生王渝晴擁有173公分身高，國小時曾加入籃球隊校隊，因喜愛跳舞放棄國中籃球隊保送資格練舞至今，未來想要朝舞蹈老師、演藝之路邁進，她說，「跳舞雖然辛苦，但是卻可以帶來快樂！」

王渝晴表示，國小時因胞兄是籃球校隊緣故，因而加入籃球隊，最後還獲得國中校隊保送資格，但因緣際會下接觸舞蹈，因為覺得跳舞很好玩，便放棄校隊保送資格，一頭栽進舞蹈領域至今。

「我知道自己沒有特別有天分，所以要更認真。」王渝晴說，跳舞其實並不輕鬆，每一個腳步、每一個動作，都要來來回回重複練習，和同學們一起跳舞覺得很開心，也是因為舞蹈可以帶來快樂，讓她一直堅持至今，未來大學也要就讀表演藝術相關的科系繼續努力。

王渝晴曾榮獲過2017年城市小姐選拔第6名，她相當感謝學校給予一個學習、表演的平台，參加過莊敬少女時代，時常到各學校、活動表演，累積相當豐富的表演經驗。

王渝晴表示，跳舞有時也會遇到瓶頸，覺得自己跳得很醜、不知該如何是好，但她總是告訴自己要堅持，不斷和同學討論、對著鏡子練習，未來也不排除朝向模特兒專業發展，她認為，「未來有無限可能，但只要清楚知道自己喜歡的，堅持下去就對了。」

(中時 )