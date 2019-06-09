據陸媒《澎湃新聞報導》，為把學習貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」進一步引向深入，根據中央要求，中央宣傳部組織編寫了《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》（以下簡稱《綱要》）一書，已由學習出版社、人民出版社聯合出版，即日起在大陸發行。

《綱要》共21章、99目、200條，近15萬字。全書緊緊圍繞習近平新時代中國特色社會主義思想是黨和國家，必須長期堅持的指導思想這一主題，以「八個明確」和「十四個堅持」為核心內容和主要依據，對習近平新時代中國特色社會主義思想作了全面系統的闡述，有助於廣大幹部、群眾更好理解把握這一思想的基本精神、基本內容、基本要求，更加自覺地用以武裝頭腦、指導實踐、推動工作。

《綱要》內容豐富、結構嚴整，忠實原文原著、文風生動樸實，是全黨開展「不忘初心、牢記使命」主題教育的重要學習材料，是廣大幹部、群眾深入學習領會，習近平新時代中國特色社會主義思想的重要輔助讀物。

(中時 )