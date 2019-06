本年度美國國務院舉辦的「美國領袖人才參訪計畫(International Visitor Leadership Program,IVLP)」將於本月10日正式展開。立法委員許毓仁獲得美國國務院之肯定,將代表台灣赴美開啟這趟為期三週(6/10-6/28)的專業考察之旅,走訪美國國務院與五大重點城市。因應本次盛會的主題「數位經濟:社會福利的變革技術」,許毓仁將與來自世界各地的菁英領袖推廣台灣的數位科技發展成果,並交流如何將數位經濟應用於促進社會福利。

「美國領袖人才參訪計畫」是由美國國務院主導的長期計劃。主要邀請世界各國專業人士以及菁英領袖參訪美國,提供量身規劃的專案,藉由短期專業交流,建立國際人才與美國以及各國人才彼此之間的連結,至今共500多名現任或前任國家元首曾參與過本計畫,包括前日本首相菅直人、鳩山由紀夫、前英國首相布萊爾、布朗,以及前總統馬英九和陳水扁。

本次國際領袖人才參訪計畫的主題「數位經濟:社會福利的變革技術」將探討以下幾個主要議題,瞭解開發促進社會福利等技術的最佳實踐與挑戰;瞭解發展促進勞工和人權等技術的挑戰;瞭解區塊鏈如何運用於保護低薪工人的權利;瞭解以區塊鏈技術運作的貨幣如何影響國民經濟,包含匯兌與跨境支付等金流安全性。

許毓仁委員預計本次出訪將與國際金融協會(Institute of International Finance ,簡稱IIF)數位金融監管暨政策資深總監Brad Carr及政策顧問Amin Khairy、美國經濟與商業局、美國國際開發總署 (U.S. Agency for International Development) 成立的美國全球發展實驗室(U.S. Global Development Lab)、國際貨幣組織(International Monetary Fund,簡稱IMF) 、美國財政部、美國企業公共政策研究所(American Enterprise Institute ,簡稱AEI)等政界、學界與業界高層代表直接進行交流與對話。

近年來傳統產業逐步數位化,數位經濟崛起,為社會帶來重要的轉型契機,也對台灣經濟迎來了前所未見的快速變動,而數位經濟的創新、效率與彈性可以為台灣帶來巨大的利益,但同時也有風險潛伏於前。許毓仁表示,台灣經濟成長轉型,需要一個符合數位時代的「數位經濟法」,因此於前年在立院首推「數位經濟基本法」草案,希望能夠讓政府各部會,在面對數位經濟議題的法令與政策上,避免組織疊床架屋。本次訪美將與各國政治領袖討論「數位經濟:社會福利的變革技術」,並強調,將向世界介紹台灣以「科技帶動立法,立法帶動創新」的精神。

(中時 )