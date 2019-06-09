108年全國總統盃男子、女子健身健美錦標賽暨亞洲盃、東亞健美盃國家選手選拔賽今天登場，共有324位選手及外籍人士參與，中華民國健美協會亦邀請菲律賓、馬來西亞IFBB國際裁判參與，貫徹執行協會國際化及國際觀方針。
台灣健美選手實力不錯，現年40歲的林添進，去年11月在西班牙舉行的世界盃健美錦標賽男子80公斤級奪銀，由於該賽事屬於國光體育獎章三等二級賽事，林添進因此獲得三等二級國光體育獎章及30萬獎金，今天的全國總統盃男子、女子健身健美錦標賽暨亞洲盃、東亞健美盃國家選手選拔賽，也能看到許多好手展現訓練多時的成果。
下半年中華民國健美協會計畫舉辦更多裁判、教練講習，期許培育更多優秀人才，為體育界加入生力軍，並在大專健美委員會主任委員曾國維主委協調下，9月初將舉辦大專健美形體比基尼賽事，歡迎有興趣的青年學子報名。
(中時電子報)
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