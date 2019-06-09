高雄市長韓國瑜8日在花蓮大造勢，他喊若當選，要將國道6號從南投通到花蓮，引發議論，甚至有人酸言酸語。韓國瑜回應說，他只是講出花蓮人的心聲。

韓國瑜傍晚參加高雄龍舟賽後被問到此事，他指出，是花蓮鄉親拜託他提出的，因為國道6號很重要，他們渴望打開對外交通，融入中部生活圈，也希望中央能幫助他們，所以他才講出他們的心聲，至於工程和預算問題，可以慢慢再探討。

有網友在臉書社團「韓國瑜後援會」貼文指出，國六從南投通花蓮，雖有專家稱不可能，但看看大陸四川的雅西高速公路，全線橋梁大多位在陡峭山坡，沿線海拔從600米爬升到3200米，被譽為「雲端上的高速公路」。基本上它就是超級高架橋、超長隧道的結合體，隧道就多達25座。

網友說：「經國總統在那麼艱難的年代都能打造一條中橫，現在有什麼理由蓋不出高速公路」、「很感謝分享，看了只能說中國大陸的工程能力很强大，台灣落後別找藉口。這是很好反擊國6東延不可能的證據！」

不過也有人建議說，「這要看地質條件，要充分討論，不是穿越中央山脈不可行，而是國6要通過能高這段，地質實在太差，常去爬山都知道能高越嶺，能高西段大雨常崩，東段根本是崩得一塌糊塗現在都封閉了，真的要蓋另闢路線比較好。」

(中時電子報)