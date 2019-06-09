市府隊由韓國瑜擔任擊鼓手，運動發展局長程紹同擔任奪標手，葉匡時等3名副市長、秘書長及2位副秘書長，以及25名局處長共同操槳。（袁庭堯攝）

市府隊由韓國瑜領軍，經前一日緊急操練後，在高雄愛河端午龍舟嘉年華表演賽中奪得第三名。（袁庭堯攝）

2019高雄愛河端午龍舟嘉年華最後一日壓軸大戲，由市長韓國瑜領軍的「首長隊」出戰國高中校長、普門中學教師以及家樂福隊。鳴槍起跑時，家樂福隊率先衝出起跑線一路領先，首長隊最後以3分21秒49成績獲得第三名。比賽結束受訪時，韓國瑜氣喘吁吁表示，首長隊年齡偏高，大家志在參與，和民眾一齊享受端午節氛圍最重要。

市府隊由韓國瑜擔任擊鼓手，運動發展局長程紹同擔任奪標手，葉匡時等3名副市長、秘書長及2位副秘書長，以及25名局處長共同操槳，比賽結果，由家樂福隊率先奪標，國高中校長隊第二，市府隊第三，普門中學教師隊第四。

由於僅前一日「臨陣磨槍」，首長們對於重心及節奏的掌握尚未純熟，開賽時龍舟前進的速度不如預期，韓國瑜也試著穩定擊鼓節奏，帶領大家划出速度、穩定前進。在兩岸民眾歡呼鼓勵之下，順利滑完400公尺水道奪標返航。

運動發展局8日還特地公布一段趣味影片炒熱賽前氣氛，影片中市府首長們由教練帶領進行基本訓練，下水試划前的「頒槳典禮」以及團結呼喊「划龍舟、發大財」的氣勢都讓人會心一笑，最後韓國瑜驚喜現身、自告奮勇擔任擊鼓手，更掀起一陣歡呼，影片最後還賣關子，表示「為了不洩漏首長隊實力的機密，不宜透露太多的練習細節」。

運動發展局表示，今年高雄愛河龍舟競賽包括龍舟拔河、競技及傳統龍舟競賽三大項，共有132隊、3135人參賽，冠軍隊伍可獲得獎金10萬元，總獎金高達150萬元。除台灣選手，香港、美國西雅圖、北京、上海、都有外籍人士共襄盛舉，共計300名外籍選手、組24隊參加，亦是一場充滿文化氣息的國際體育交流盛事。

(中時 )