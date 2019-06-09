罹患肺腺癌的資深藝人馬如龍，日前驚傳在腸道手術後引發敗血症，陷入昏迷後裝上葉克膜，搶救多日仍不幸於9日傍晚辭世。與他有約50年交情的張魁聽到消息後難過不已，張魁表示，自己從20多歲就與馬如龍一起演過不少連續劇，近年還合作電影《海角七號》、電視劇《流氓蛋糕店》等作品，他與魁嫂經常去馬哥家聊天、吃飯，兩家人互動緊密。

張魁近年多待在大陸，日前返台時，開車開著開著，發現自己開錯路，正往蘆州方向開去，「那就是要往馬哥家的路，我心想正好去看他，一打電話已經聯繫不上，後來才輾轉知道他生病住院了。想去醫院看他，但因他已裝上葉克膜不宜會客也沒法去看。昨天才問他兒子，說狀況有好一點，正靜養中，原想等他好一點再去探望，怎麼才過一天就走了呢？」

張魁說，馬如龍螢幕形象是硬漢，他年輕時也確實是真正混過、很兇的大哥，但他私下很柔軟，對老婆尤其軟趴趴、超疼老婆，待人則客氣有禮、講義氣，只要是朋友的事他都挺到底，是個老好人，「我跟他一樣都是性情中人，所以氣味相投聊得來，我老婆跟他又都是大稻埕的人，特別投緣」。

(中時 )