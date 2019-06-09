施易男曾在《紫色大稻埕》演過馬如龍的兒子，他9日晚間聽到劇中爸爸過世消息驚嚇直呼：「老天爺啊！我以為他應該會好起來！」施易男回憶，「馬大哥生前常說，我爸爸（施富雄）當導演時，他是我爸的御用男主角，因為爸爸很重用他，找他演了很多戲，所以馬大哥也對我非常好、很照顧我！」

施易男印象最深的是，有一陣子他過敏咳嗽得厲害，馬如龍還把他隨身攜帶、據說非常有效的祖傳治咳藥粉送給他，「那是他身上唯一一罐！」馬如龍當年曾為他媽媽小明明的新書站台，就連他的生日會、甜點課，馬如龍也都帶老婆一起參與，他媽媽過世時，馬如龍也特別關心，曾經相處的點滴都縈繞腦海。

施易男說，他現在最擔心沛小嵐，「人家都說喪偶的痛最痛，我看過我媽媽經歷過我爸爸走的痛苦，小嵐姐這時應該是最傷心難過的時候，他們是那樣形影不離！」沛小嵐當初在《紫色大稻埕》演馬如龍的大老婆，施易男難忘他們這對老夫老妻是很會放閃的人，而且是連在片場都不避諱手牽手，常閃到讓大家都覺得他們恩愛得太可愛了，「他們真的很愛對方！」他希望這時家人好友能多陪陪小嵐姐，幫助她撐過來。

(中時 )