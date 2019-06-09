前行政院長賴清德發起「壯大台灣」車隊遊行，到嘉義縣新港奉天宮時受到民眾熱烈歡迎。（張亦惠攝）

前行政院長賴清德發起「壯大台灣」車隊遊行，到嘉義縣新港奉天宮時受到民眾熱烈歡迎。（張亦惠攝）

民進黨總統初選10日將開始民調，前行政院長賴清德發起「壯大台灣」車隊遊行，9日上午從屏東出發，下午6點50抵達新港奉天宮，現場許多支持者高喊「賴清德當選」、「絕對不退」為賴打氣，賴清德在廟前下車，進入奉天宮參拜。

賴清德由太保市長黃榮利陪同，新港鄉長林茂盛、奉天宮副董事長林秀琴等人迎接，賴清德表示，昨天政見發表會後，收到很多民眾的肯定，他在民進黨最困難、可能失去政權時、國家最危急時，不敢束手旁觀地站出來，對自己有信心，當選後一定好好推動政策，讓台灣不用受大陸的威脅。

賴清德說，大家對他的加油都讓他很感動，他也坦言，台南市民特別踴躍，一路上充分感受到大家對他的支持，一定會繼續努力贏得初選，未來也會團結黨內凝聚台灣社會的力量，在2020打贏勝仗，保住民進黨政權跟台灣主權及民主。

針對香港今日舉行的「反送中」遊行，賴清德也強調，台灣人民千萬不要對中國存有任何幻想，要堅決反對一個中國、堅決反對和平協議，不要再相信威脅台灣安全的中國可以給我們財富。

太保市長黃榮利說，過去陳水扁要選總統時也沒人願意站出來相挺，只有他出面接待，後來順利當選總統，希望賴清德也能追隨阿扁的腳步順利贏得初選，黃榮利話鋒一轉批評蔡英文，「不癢的一直抓，真的癢的都不抓」2016年蔡英文當選總統，民進黨在立法院實質過半，人民盼望蔡總統改革，司法改革、國家正名都不敢碰。

黃榮利強調，從賴清德的為人處世可以了解，他是一個擇善固執的人，說到做到，他身為民進黨員遵守初選制度，卻事與願違，現在正在與國家這部大機器對抗，人民要給他力量，讓他贏得初選。

(中時 )