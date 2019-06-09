為響應世界海洋日對於海洋保育之意識，國民黨立委林麗蟬9日下午偕同海洋大學教授謝立功參與淨灘活動，號召民眾共同捍衛我國海洋環境，同時強烈呼籲政府應重視現今嚴重的海洋污染問題，並盡快針對已完成初審的《海洋基本法》中，對於海洋污染的防制政策提出具體施行辦法，補上亡「洋」之牢，奮守海保防線，還給海洋生物與民眾一個乾淨的海域環境。

由「iDiving」舉辦之淨灘淨海活動已行之七年，選於新北市貢寮龍洞分組，除了在海邊撿拾垃圾，也由專業教練潛水至十至十五米之近海海域，將沈浮垃圾帶回岸上進行統計回報。9日淨灘淨海共拾起千餘件垃圾，其中最大宗者為免洗餐具，計1147件，其次為塑膠瓶蓋，計815件，第三為外帶飲料之免洗吸管，計660件。

林麗蟬表示，台灣四面環海，豐富的海洋資源及多樣的地理環境造就我國享有海洋王國之譽，卻因人為污染導致生態失衡，進而破壞許多海洋物種之棲息地，政府對此責無旁貸，應加強宣傳海洋保育觀念，並由海洋委員會盡快擬定針對海洋污染之相關辦法，尤其《海洋基本法》甫剛在立院完成初審，應加緊腳步建立完整的反污染機制，降低對海洋環境的破壞。她強調，加強海保力道的改革刻不容緩，「我們怎麼對海洋，她就怎麼對我們」，並會在立法院第八會期嚴格督促海委會，儘速修補現行法規遺漏不足處，特別是針對一次性餐具的管理措施，更是當務之急，希望民眾能共同努力與配合，才能真正落實海洋保育精神。

謝立功指出，海洋環境近年遭受嚴重的人為破壞，尤其是塑膠類垃圾橫行海域的情況日益嚴重，我國應立即健全相關法治，除要加速推動制訂《海洋基本法》外，他也疾呼《海洋政策綱領》、《海洋政策白皮書》對於海洋保育的重要性，「我們要替不會說話的大海，捍衛最後一線生機。」另外他也提到，關於海飄垃圾的部分，也應在制訂相關政策時加強國際合作，因為各國間雖有明確疆域之分，但垃圾是無國界的，「我們要為下一代的幸福扛起責任，不能讓他們笑我們髒，更不能只給他們留下垃圾。」

(中時 )