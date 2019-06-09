上圖：氣象局用一張圖表示，本週有滯留鋒面跟西南氣流，請大家注意豪(大)雨。(圖/氣象局)下圖：週二～四，鋒面＋西南氣流雙重影響，尤其西部地區慎防劇烈降雨。(圖/台灣颱風論壇｜天氣特急 FB)

鋒面接近 西半部、東北留意局部陣雨（影/中視新聞）

中央氣象局預報，位於台灣北部海域鋒面逐步接近台灣，10日受其外圍對流系統及西南風影響，西半部及東北部整天都有機會出現陣雨及雷雨。局部大雨豪雨發生，降雨狀況可能持續到16日，得等到17日之後才有機會放晴。

氣象局預報員林定宜表示，10日時是西半部地區會持續降雨，尤其當鋒面通過台灣上空，降雨會更加明顯，全台各地都有大雨、豪雨。週二至週四期間（11日到13日）受滯留鋒面徘徊及西南氣流影響，在鋒面附近要留意短時強降雨。這段期間，西半部甚至可能出現局部豪雨等級以上的降雨。

林定宜表示，週五至下週日（14日以後至16日)，鋒面慢慢南移偏巴士海峽，但因鋒面雲系仍有對流，南部、東南部有短暫陣雨或雷雨，易有局部大雨。到週末以前，全台灣各地仍受到梅雨影響。林定宜說，一直要等到17日之後、鋒面脫離，才有機會放晴。

臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，9日鋒面逐漸南下，靠近台灣，各地進入天氣轉變期。週二～週四是鋒面＋西南氣流雙重影響時候，全台灣容易雷陣雨，尤其西部地區慎防劇烈降雨，甚至致災。週五之後，降雨有機會漸漸緩和。

(中時電子報)