美國陸軍奉命將派到加州南部的加利西哥地區(Calexico )，其任務是粉刷當地的美墨邊界圍欄，「以改善美學外觀」。此事被不少美國國會議員批評，指責美國政府浪費預算在無意義的事情上。

軍事時報(Militarytime)報導，美國邊境保護局的官員向哥倫比亞廣播公司新聞證實，美國國土安全部確實已耗資約15萬美元，動員現役美軍與國民警衛隊，主要是情報和工程部隊 ，總數大約5千人前往邊界牆，要以為其一個月的時間對圍牆進行「改善工程」。

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參議員迪克·德賓(Dick Durbin)說：「我們的軍隊應該有更重要的事要做，而不是可恥的濫用納稅人的錢，只為了讓普的牆變得漂亮。」

德州民主黨籍眾議員華金‧卡斯特羅(Joaquin Castro)說：：「這些是士兵，他們可不是畫家。」

美國國土安全部解釋：「雖然改善牆壁的美學外觀是目的之一，但根據我們在亞利桑那州諾加萊斯(Nogales)的刷漆經驗，更強的對比色，能夠更有效的發現異樣。」。

將圍牆漆成白色，會比與原始棕色來的更鮮明，也就有助於較能發現越牆者的偽裝策略。去年，美國政府開始規畫接近2000英里(3200公里)的美墨邊境設立哨站，不過還沒有明確的部隊部署時間表。

(中時電子報)