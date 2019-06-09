楊子儀（左起）、吳怡霈、張瓊姿、黃靖倫一起擔任「一日蕉農」。（三立）

楊子儀（左起）、吳怡霈擔任「一日蕉農」。（三立）

楊子儀與吳怡霈主演的三立新戲《天之蕉子》14日首播，兩人9日一早特別從嘉義北上，與張瓊姿、黃靖倫一起擔任「一日蕉農」，楊子儀哀嚎拍這部戲一直處在「快死掉」狀態，「上次被吳怡霈殺，差點溺水，這次被香蕉殺！」他說那是一場竹筏戲，他和黃靖倫要玩到自己和香蕉都掉到水裡，當時水流很急，在水裡的他原本要浮出水面換氣，卻正巧被一大串硬如石頭的綠蕉往頭上砸，「剛好被打中，又沉了下去」。

林志玲日前閃嫁日籍男星Akira，喜訊震驚各界，吳怡霈也有個交往多年的日籍男友Aki，被問與日本男人相處之道？吳怡霈以過來人經驗說，她男友很注重一些禮節，例如吃飯前如果沒說「我要開動了」，或者出門前、回家後沒有打招呼，男友一定會生氣。曾與老公郭泰源在日本住過一段時間的張瓊姿說：「郭總住日本時也是這樣！」

飾演千金小姐的吳怡霈劇中災難不斷，她說，原以為不當記者後就不需要經歷颱風天被狂風吹暴雨打的苦難，沒想到前一天她在蕉園拍攝一場颱風戲，現場調來超大風扇，再加二大水車，以及一堆垃圾，拍攝過程比記者採訪龍王颱風還可怕，劇組所有工作人員包括導演都拿著竹簍、竹竿、垃圾等東西往她身上砸，水鎗對著她的臉噴，「導演可能跟我有仇，因為他丟得最準，接連拿了爛香蕉葉、竹簍、竹竿三種武器丟我！我梳化兩小時，一上去5秒鐘妝全都沒了」。

《天之蕉子》全劇幾乎都在南部拍攝，楊子儀已曬成小黑人，他和劇中爸爸太保第一天在屏東蕉園拍攝時，就一起中暑，兩人頭昏到台詞完全記不住，NG了30多次，導演馮凱氣到乾脆不拍了，楊子儀笑說：「結果馮導跑去買冰吃，繞一圈就回來繼續拍，晚上還拿了一包黑糖給我，他說拍《陣頭》時劇組每天在大太陽下打鼓都沒中暑，就是因為大家有拼命喝黑糖水！」

張瓊姿這次飾演楊子儀與黃靖倫的母親，是位傳統又強勢的女人，她笑說這個性與自己完全南轅北轍，有次演到一半，導演還說：「妳要強勢，不是在演張瓊姿好嗎！」

和張瓊姿二度演母子的楊子儀說，這位媽媽很會「撒嬌」，隨時都要讓大家感受她的存在，有次他在群組問大家要不要買滷味，張瓊姿還留言要買這買那，結果楊子儀一想：「我剛剛不是送妳去搭高鐵回台北了嗎？」

歌手出身的黃靖倫這次很大膽接拍了全台語的《天之蕉子》，飾演自閉症患者，他曾在舞台劇演過類似角色，不過他這次演自閉症卻是數學天才，特別是心算一流。他一開始還擔心台語不輪轉，哪曉得導演幫他刪了好多台詞，讓他只需要講單字就可以，頓時沒壓力，每天都不用帶劇本去片場。

(中時 )