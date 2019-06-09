郭亞棠為了廖家儀的兒子來了一趟香港快閃行程。（民視）

郭亞棠正忙拍民視八點檔《大時代》，日前特地趁拍戲空檔飛到香港參加好友廖家儀兒子的體操比賽，她說因為去年去香港玩，剛好遇到孩子的體操比賽，當時有答應他兒子如果好好學，隔年的比賽一定會排除困難出現，這一次時間也剛好劇組沒有班，趕快趁3天的時間，快閃香港。

讓郭亞棠感動的是，以前去香港都沒有豔遇，這一次竟然有計程車司機知道她從台灣來，還特地送上香港波蘿油，讓她受寵若驚。

郭亞棠說很開心可以完成跟廖家儀兒子一年前的約定，她本來打算到香港好好嗑美食，但剛到香港第一天，她就接到《美鳳有約》要去泡湯的通告，郭亞棠緊張說要趕快找漂亮比基尼，有愛買封號的廖家儀馬上說不用買，挑她的，不料郭亞棠竟然得穿廖家儀生完寶寶後漲奶用的比基尼，讓廖家儀驚嘆原來這位妹妹身材這麼好。

廖家儀表示既然要穿比基尼泡湯，身材還是要顧好，兩人每天逛街吃東西回家後，還逼郭亞棠在家做壺鈴，讓郭亞棠大喊吃不消，直說廖家儀真的是鐵人無誤，每天精力超充沛。

經過這一次香港之旅，郭亞棠表示自己竟然有想婚的念頭，因為貼身看到廖家儀每天都很努力把孩子帶好，三個小孩也非常貼心，讓她也想趕快有自己的孩子，現階段就祈禱真命天子趕快出現。但眼前她笑說可能美食要先忌口，先完成12日的泡湯錄影行程，至於真命天子就等身邊好友幫她搜尋。

(中時 )