王力宏（右）今邀黃明志合唱。（粘耿豪攝）

陶喆（右）今和老婆到場欣賞。（粘耿豪攝）

小燕姊今到場欣賞。（粘耿豪攝）

王力宏「龍的傳人2060」演唱會9日第二場，延續首場近完美演出，3個多小時歌單超過30首，相隔八年再度攻蛋，他非但不見疲累，唱跳比昨晚更流暢，尤其真假音轉換、演唱難度頗高的〈你不在〉，音準更加完美；此外，前晚安可橋段，王力宏唱著〈愛的就是你〉走向貴賓席時，當眾向老婆李靚蕾獻吻示愛，氣氛溫馨。

繼首場五月天阿信站台，他今邀黃明志合唱〈漂向北方〉，兩人二度合作，黃明志說：「力宏哥之前有一個影片讓我很震撼，他跑去山上偏遠地方錄樂器，一般長這麼帥的人不需要這麼做，飛輪海也很成功啊！」王力宏聽聞笑虧：「但他之後就沒找我合作，像〈鬼島〉、〈擊敗人〉怎麼不找我。」黃明志苦笑回：「那種歌不適合你，你那麼帥，比較適合大支那種人。」飛輪海、大支接連躺槍，逗樂觀眾。

黃明志興奮表示：「好緊張，這首歌我唱了二萬遍。」王力宏故意說自己只唱過二遍，黃明志吐槽：「對對對！二遍都忘詞嘛！」又誇王力宏：「但這邊沒有提詞機，一個ABC唱這麼長的詞（很厲害）。」王力宏則邀歌迷加入黃明志的Youtube頻道：「我沒事會一直瀏覽，實在太精彩，可以看他『幹譙』一些事情。」黃明志嚇回：「力宏哥你不要說這種話，這種話比較適合我這種人。」全場笑聲不斷。

王力宏此次唱回台北，原在節目尾聲安排獨家驚喜，親自懸吊在高達5米半空中，搏命挑戰「飛天鐵人」；他不僅事前接受「成家班」特訓，經紀公司幫他投保3億意外險，未料二場都取消此橋段，主辦單位表示：「彩排多次因考量安全問題，只好取消。」

(中時 )