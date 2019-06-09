保障工作權益並親自養育幼兒！《性別工作平等法》訂有受僱者申請育嬰留職停薪的相關規定。勞動部日前也做出解釋令，父母為撫育2名以上未滿3歲子女，縱使有一方未就業，另一方也能向雇主提出育嬰留職停薪申請。

台中市府勞工局表示，《性別工作平等法》第16條規定，受僱者在同一間公司任職滿6個月後，如有養育未滿3歲的子女，可以申請育嬰留職停薪，期間到子女滿3歲止，期間最長不得超過2年。如果同時撫育子女2人以上，育嬰留職停薪期間應合併計算，最長以最幼子女受撫育2年為限，鼓勵父母參與養育幼兒成長的過程。

勞工局長吳威志表示，依勞動部勞工保險局提供的「台中市就業保險育嬰留職停薪津貼核付情形」，103年度通過核付育嬰留職停薪津貼人數為9309人，107年度通過核付育嬰留職停薪津貼人數1萬1454人，人數成長19％，顯示政府推動受僱者申請育嬰留職停薪政策已逐步展現成效。

以往法令規定，如果勞工的配偶沒有從事工作，應當可以照顧子女，因此勞工不能申請育嬰留職停薪，除非有正當理由，且必須依據個案事實來認定。但是現在考量育兒父母可能沒有辦法單獨照顧2名以上未滿3歲子女，已有相關函釋公告，只要受僱者撫育2名以上未滿3歲的子女，即使配偶沒有就業，也可以依規定向雇主申請育嬰留職停薪，且父母同時為受僱者，只要有2名以上未滿3歲的子女，也可以一起申請育嬰留職停薪，共同陪伴幼兒健康成長。

吳威志提醒，根據《性別工作平等法》規定，受僱者於育嬰留職停薪期滿後，申請復職時，雇主除了因歇業、虧損或業務緊縮；依法變更組織、解散或轉讓；不可抗力暫停工作在1個月以上；業務性質變更，有減少受僱者之必要，又無適當工作可供安置等情形之一，並經工作所在地的勞工行政主管機關同意外，雇主不可拒絕員工復職，且應以回復原職為原則，違者依法可處以罰鍰。

(中時 )