一架印度海軍的MiG-29K戰機從軍民共用機場起飛，結果外掛的副油箱卻脫落了，油箱重砸在跑道上，破裂造成燃油外洩還引發大火，消防隊花了一個半小時撲滅並清理，才能恢復正常的機場作業。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，事件發生在軍民合用的果阿機場(Goa Airport)，在週日下午1時，一架MiG-29K戰機起飛，結果翼下的副油箱卻在戰機起飛時掉落，可能油箱與地面摩擦造成火花而引燃外洩的燃油，造成主跑道部分起火。

根據機場發言人的說法，機場消防人員立即趕到現場，他們清理燃料並沿著路段進行維修。整個過程沒有人員受傷。

Flash. #GoaAirport closed temporarily for a few hours view incident of fire caused by a drop tank of MiG 29K which got detached whilst taking off. All efforts in hand to resume flights ASAP. MiG 29K fighter ac is safe. @aaigoaairport @AAI_Official pic.twitter.com/5iDRT8r6BX — SpokespersonNavy (@indiannavy) 2019年6月8日

MiG-29K是印度海軍所有，是航空母艦的艦載戰鬥機，通常會安裝外掛副油箱以增長航程。目印度海軍現役的航空母艦超日王號(INS Vikramaditya)正在維修中，上個月曾發生輪機室起火的事故，因此這時間戰機都在陸上基地進行訓練。

MiG-29K是印度海軍超日王號航空母艦的艦載戰機。(圖/印度海軍)

果阿機場位在印度西部沿海，當地相當依賴旅遊業，因此空中交通運輸相當重要。

(中時電子報)